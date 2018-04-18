Суд продлил меру пресечения Серебренникову и ещё трём фигурантам дела «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии», сообщает «Дождь».

Режиссёр Кирилл Серебренников, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум останутся под домашним арестом, экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский — в СИЗО. Срок содержания под домашний арестом Серебренникому и Апфельбаум продлён на три месяца - до 19 июля, а Итину - до 24 мая. Малобродский останется под стражей до 19 июня.

Напомним, дело о хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа», было возбуждено после того, как 23 мая 2017 года следователи провели обыски у его художественного руководителя, режиссёра Кирилла Серебренникова. Для реализации проекта «Платформа» Серебренников создал театральную компанию «Седьмая студия», которой министерство культуры в течение трёх лет выделило более 216 млн рублей. Следствие оценивает ущерб в 133 миллиона рублей.

Фигурантами дела «Седьмой студии» стали Серебренников, бывший гендиректор студии Юрий Итин, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум. Ещё один фигурант — продюсер Екатерина Воронова — объявлена в розыск. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

Дело бухгалтера Нины Масляевой, которая решила сотрудничать со следствием, выделено в отдельное производство. Все обвиняемые, кроме Масляевой, вину не признают.