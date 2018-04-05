СК проводит проверку из-за смерти 8-летнего ребёнка в инфекционной больнице Нижнего Тагила

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти 8-летнего ребёнка, который 4 апреля умер от менингита в инфекционной больнице Нижнего Тагила. До этого ребёнок полторы недели наблюдался у участкового врача села Николо-Павловского.

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СКР организована проверка, в ходе которой будут выясняться все обстоятельства смерти, а также то, насколько полно, качественно и своевременно ребёнку была оказана медицинская помощь», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Жительница Николо-Павловского рассказала Tagilcity.ru, что в день трагедии родители ходили вместе с ребёнком на приём к участковому врачу. Вечером состояние школьника ухудшилось и пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у ребёнка менингит и доставили его в инфекционную больницу. Спустя несколько часов он умер.

Напомним, 19 марта Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему врачу инфекционной больницы Нижнего Тагила Светлане Кексель. В ноябре прошлого года женщина была признана Тагилстроевским райсудом виновной в смерти трёхлетнего Савелия Гладыша на пороге больницы в 2011 году.