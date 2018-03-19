Областной суд оправдал бывшего врача инфекционной больницы Нижнего Тагила, осуждённого за смерть трёхлетнего Савелия Гладыша

19.03.2018 15:35
Областной суд оправдал бывшего врача инфекционной больницы Нижнего Тагила, осуждённого за смерть трёхлетнего Савелия Гладыша

Сегодня, 19 марта, Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему врачу инфекционной больницы Нижнего Тагила Светлане Кексель. В ноябре прошлого года женщина была признана Тагилстроевским райсудом виновной в смерти трёхлетнего Савелия Гладыша на пороге больницы в 2011 году. Сегодня Кексель полностью оправдана в связи с отсутствием в её действиях состава преступления, сообщает Znak.com. Также суд оставил без рассмотрения гражданский иск о взыскании с больницы 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери Савелия Анастасии, медучреждение не будет их выплачивать.

Врача на суде представлял её адвокат Станислав Щибрик. Он заявил о несогласии с выводами Тагилстроевского районного суда о том, что смерть Савелия Гладыша наступила именно в результате действий врача.

«Красной чертой в экспертных заключениях проходит вывод о несвоевременности обращения за медицинской помощью. В инфекционной больнице ребёнок был меньше трёх часов. Основной диагноз не может быть установлен раньше суток», — отметил Щибрик и добавил, что смерть Савелия Гладыша была неизбежна.

После вынесения решения суда адвокат Анастасии Гладыш заявил изданию, что, вероятнее всего, будет подана кассационная жалоба.

 «Защита не раз указывала на тот факт, в каком сложном состоянии ребёнок был доставлен в больницу. И в этом критическом состоянии его отправляют на 40 минут в дорогу до следующей больницы. Как это возможно?» — возмутился второй адвокат семьи Гладшей Иван Зутиков.

Трёхлетний Савелий Гладыш умер в ночь с 1 на 2 ноября 2011 года. Мальчику стало плохо ещё 28 октября во время тихого часа в детском саду. По словам воспитательницы, у ребёнка неожиданно поднялась высокая температура и тогда медсестра с разрешения бабушки Савелия дала ему полтаблетки парацетамола. В выходные родители не заметили у ребёнка каких-либо признаков болезни, поэтому не стали обращаться к врачу. Однако уже 31 октября у мальчика вновь поднялась высокая температура, он стал тяжело дышать и бредить. Инъекция раствором анальгина с димедролом, которую сделали прибывшие по вызову врачи, лишь на время облегчила состояние. Поэтому пришедшая на следующий день участковый врач отправила Савелия с мамой на госпитализацию в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пневмония». В больнице врачи не смогли подтвердить пневмонию, так как у них не работал рентген. Тогда медики отправили Савелия для подтверждения диагноза в детскую больницу № 3, где рентгеновская установка работала, а после снова отвезли в инфекционную больницу. В итоге ребёнок, которому во время переездов не оказывалась необходимая реанимационная помощь, скончался на пороге стационара. 20 ноября 2017 года Тагилстроевский районный суд признал врача-инфекциониста Светлану Кексель виновной в причинении смерти по неосторожности (по части 2 статьи 109 УК РФ) и приговорил к ограничению свободы на два года, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. При этом суд постановил взыскать с инфекционной больницы в пользу Анастасии Гладыш 6 млн рублей в счёт компенсации морального вреда. Медучреждение с этим не согласилось и подало апелляционную жалобу.

Позднее Анастасии Гладыш стало известно, что главврач больницы Марина Холманских является женой брата полномочного представителя президента России в УрФО Игоря Холманских, также у Гладыш появилась информация, что Марина Холманских может каким-то образом воздействовать на суд, в том числе используя своё родство. На суде Холманских заявила о несостоятельности этих обвинений.

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