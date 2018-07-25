СК: На противопожарной системе «Зимней вишни» сэкономили 7 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) установил, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя о её неисправности было хорошо известно, пишет «Коммерсантъ».

По словам исполняющего обязанности замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергея Голкина, представители компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию «Зимней вишни», предложили гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владел ТРЦ) Юлии Богдановой заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы привести противопожарную систему в порядок.

«Но Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 млн рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвёртом и пятых этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — подчеркнул Голкин.

По его словам, люди в «Зимней вишне» погибли в результате «экономии, небрежности при исполнении своих служебных обязанностей и халатности».

Напомним, в результате пожара в «Зимней вишне» в марте 2018 года погибли 60 человек, большинство из них — дети. В деле о пожаре 11 фигурантов.