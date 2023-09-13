«Щедрин мог взять и в финале Первого фортепианного концерта процитировать две частушки». В Нижнетагильской филармонии открыли творческий сезон (ВИДЕО)

В Нижнетагильской филармонии начался 29-й творческий сезон. Открывали его большим концертом приглашённая звезда Зарина Шиманская, пианистка из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов, и оркестр филармонии «Демидов-камерата». На первом концерте творческого сезона (12+) тагильским слушателям представили произведения современного классика Родиона Щедрина. Музыканты собрали полный зрительный зал.

«Я очень люблю музыку Родиона Константиновича. Часто в его произведениях помимо лирических моментов присутствует его фирменная сатира, чувство юмора, оно хлещет оттуда, и за счёт этого его музыка всегда удерживает внимание и никогда не даёт заскучать», — убеждена пианистка Зарина Шиманская.

В 7 лет Зарина Шиманская начала обучаться игре на фортепиано и композиции. Затем в юности решила «либо быть Моцартом, либо не быть композитором совсем». В 11 лет она получила стипендию Филармонического общества Санкт-Петербурга и смогла играть в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Русском музее и Тронном зале Большого дворца в Петергофе. Пианистка окончила Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, аспирантуру этой же консерватории и магистратуру Гамбургской высшей школы музыки и театра.

Концерт состоял из двух отделений. Пианистка сыграла несколько сольных произведений, затем вместе с оркестром исполнила Первый фортепианный концерт, который был написан Щедриным ещё во время учёбы в консерватории. После его премьеры на выпускном экзамене молодого автора заметили и приняли в Союз композиторов. Также «Демидов-камерата» исполнил знаменитую «Торжественную увертюру» и фрагменты из балета «Кармен-сюита», который позднее принёс Щедрину мировую известность.

«Музыка “Кармен-сюиты” стала невероятно известной во всём мире вскоре после премьеры балета в Москве в 1967 году. Задача, на самом деле, была архисложная — наверное, никто, кроме молодого и дерзкого Щедрина, за это дело бы не взялся. Он не был первым, к кому обратилась его жена Майя Плисецкая с идеей воплотить образ Кармен в балетном спектакле, но никто не хотел конкурировать с Бизе», — рассказывает дирижёр концерта Роман Аранбицкий.

Первый концерт филармонического сезона «Родион Щедрин» входит в серию «музыкальных портретов», которые будут посвящены в этом году композиторам ХХ века.

«Мне повезло. Я знакома с Родионом Щедриным и была знакома с Майей Михайловной Плисецкой (супругой композитора. — Прим. ред). Они удивительно открытые и простые в общении. Несмотря на всю легендарность и гениальность, очень душевные и тёплые люди. В Родионе Константиновиче ещё чувствуется вот эта “соль земли русской” — это человек, удивительно близкий к народу. И в общении с ним не замечаешь никакой высокомерности, дистанции. Встречи с ним всегда проходили очень тепло, душевно и легко», — делится воспоминаниями пианистка.

Музыканты смогли продемонстрировать не только виртуозность своей игры, которой требуют произведения Родиона Щедрина, но и показали слушателям, какой разной может быть классическая музыка.