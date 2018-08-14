С начала августа змеи покусали четверых жителей Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле за первые десять дней августа от укусов змей пострадали уже четверо тагильчан. Об этом АН «Между строк» рассказали в Нижнетагильском отделе Роспотребнадзора по Свердловской области. Змеи нападали на жителей города в лесу и на территории коллективного сада «Химик-5». Двое пострадавших — работающие мужчины 41 и 42 лет, остальные — пенсионеры. В токсикологическом отделении психиатрической больницы № 7 им была оказана необходимая медицинская помощь.
Отметим, в июле от укусов змей пострадали десять жителей Нижнего Тагила, в том числе трёхлетняя девочка. Она была укушена гадюкой в Алапаевском районе и в тяжёлом состоянии доставлена в областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга. На остальных тагильчан змеи нападали в коллективных садах и лесополосах на территории Горноуральского городского округа.
В Роспотребнадзоре напоминают, что змеи в жару наиболее активны, при нахождении в лесу или в саду нужно быть бдительными и смотреть под ноги. После укуса змеи пострадавшего необходимо разместить в горизонтальном положении, наложить стерильную повязку (но не перетягивать) и давать много воды. Кроме того, необходимо немедленно обратиться в психиатрическую больницу № 7.
«Сами змеи не нападают, они только обороняются. Если вы увидели гадюку на дороге или тропинке, лучше просто подождать, пока она отползёт. Также можно обойти её. Нельзя прижимать змею палкой, она воспримет это как опасность и начнёт кидаться на обидчика. В местах вероятного скопления змей лучше носить резиновые сапоги. Их пресмыкающиеся точно не смогут прокусить», — отмечают в ведомстве.