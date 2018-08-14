С начала августа змеи покусали четверых жителей Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле за первые десять дней августа от укусов змей пострадали уже четверо тагильчан. Об этом АН «Между строк» рассказали в Нижнетагильском отделе Роспотребнадзора по Свердловской области. Змеи нападали на жителей города в лесу и на территории коллективного сада «Химик-5». Двое пострадавших — работающие мужчины 41 и 42 лет, остальные — пенсионеры. В токсикологическом отделении психиатрической больницы № 7 им была оказана необходимая медицинская помощь.

Отметим, в июле от укусов змей пострадали десять жителей Нижнего Тагила, в том числе трёхлетняя девочка. Она была укушена гадюкой в Алапаевском районе и в тяжёлом состоянии доставлена в областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга. На остальных тагильчан змеи нападали в коллективных садах и лесополосах на территории Горноуральского городского округа.

В Роспотребнадзоре напоминают, что змеи в жару наиболее активны, при нахождении в лесу или в саду нужно быть бдительными и смотреть под ноги. После укуса змеи пострадавшего необходимо разместить в горизонтальном положении, наложить стерильную повязку (но не перетягивать) и давать много воды. Кроме того, необходимо немедленно обратиться в психиатрическую больницу № 7.