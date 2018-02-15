Российских хакеров осудили в США за киберпреступления

Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил гражданина РФ Владимира Дринкмана к 12 годам за киберпреступления и кражу финансовой информации, сообщает РИА Новости. Второй фигурант дела Дмитрий Смилянец осуждён на 4 года и 4 месяца, но освобождён в зале суда, так как уже пробыл за решёткой положенный срок.

Дринкман и Смилянец были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже оба признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт.

По версии обвинения, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет взламывали компьютерные сети крупных американских и международных компаний. Ущерб от деятельности хакеров суд оценил более чем в 300 миллионов долларов.