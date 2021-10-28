Российские благотворительные фонды просят Владимира Путина изменить закон об иноагентах

Руководители благотворительных фондов направили президенту Владимиру Путину письмо с предложением изменить закон, а именно включить благотворительные организации в список лиц, на которых не распространяется закон об иностранных агентах.

Среди подписавших письмо учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, учредитель «Фонда Хабенского» худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов. Список подписавшихся пополняется.

В письме указано, что деятельность благотворительных организаций не может считаться политической и уже контролируется Минюстом.

«Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведённого федерального закона. Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям её устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России. В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке. Таким образом, предлагаем внести изменения в пункт 7 статьи 1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и изложить его в следующей редакции: "Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального закона не распространяется на объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке», — приводит отрывок письма портал «Такие дела».

Благотворительные фонды также призывают дать возможность некоммерческим организациям, включённым в реестр иноагентов, выйти из него, если законодательство изменится.