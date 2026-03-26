Россияне переплатили 103 млрд рублей за услуги ЖКХ в течение трёх лет

В течение 2023–2025 годов россияне переплатили за услуги ЖКХ порядка 103 млрд рублей. Такие сведения содержатся в письме в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, в котором он запросил подробную информацию по данному вопросу.

«Предоставление указанных сведений позволит провести всесторонний анализ сложившейся ситуации и выработать конкретные меры по определению порядка возмещения выявленных переплат гражданам», —цитирует документ «Российская газета».

Согласно данным, предоставленным в обращении, только за 2025 год граждане необоснованно переплатили за ЖКХ 50,3 млрд рублей, в том числе 25,22 млрд рублей — в сфере электроэнергетики, 11,82 млрд рублей — в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 10,85 млрд рублей — в сфере теплоснабжения. По словам Слуцкого, средства должны быть возвращены адресно, автоматически и в полном объёме.

«Это вполне реализуемо, нужно только наладить эффективное взаимодействие между ведомствами. И параллельно должны быть приняты решения, которые исключат саму возможность таких злоупотреблений в будущем», — заявил парламентарий.

Он отметил также, что речь идёт не просто об ошибках в расчётах, а о системных нарушениях.

«Миллиарды рублей могли остаться в семьях и пойти на питание, лечение, образование, а вместо этого ушли дельцам-коммунальщикам», — считает Слуцкий.