«Рифей» и «Самородок» провели в Нижнем Тагиле показ одежды из мусора

В Нижнем Тагиле впервые на трёх площадках прошли мастер-классы по переработке пластика. Участники фестиваля «Тагильский калейдоскоп» в парке «Народный» пробовали свои силы в измельчении пластика на велошредере, затем отправлялись на интерактивную экскурсию в экодом, сообщает пресс-служба компании «Рифей». А в креативном пространстве «Самородок» из перемолотых крышечек делали конфетницы и демонстрировали коллекцию одежды из полиэтилена, созданную на оборудовании экоцентра участниками проекта «Творческая студия».

«Поскольку технические возможности креативного пространства позволяли дополнить показ одежды различными медиаэффектами, мы решили организовать небольшой перформанс. На фоне идиллических картин природы выходили люди и раскидывали в зале отходы. Видео переносило зрителей на свалки, заполненные до горизонта. Затем экоактивисты собирали разбросанный пластик и после этого выходили модели в одежде из переработанного полиэтилена», — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.

В дефиле была представлена одежда и сумки, созданные в рамках проекта «Творческая студия» экодома при участии дизайнеров Нижнего Тагила. Авторы коллекции наполнили свои изделия образами реальных и фантазийных растений и животных.

Также жители Нижнего Тагила имели возможность познакомиться с уникальным оборудованием мастерской по переработке пластика на фестивале народов Урала «Тагильский калейдоскоп». Фестиваль традиционно собирает музыкальные коллективы, представляющие культуру татар, башкир, таджиков, грузин, азербайджанцев, узбеков. Многие из гостей экодома признались, что до этого дня ничего не знали о проекте, а теперь планируют прийти сюда с друзьями и обязательно принести с собой вторсырьё.

Напомним за 4 месяца работы просветительской площадки тагильчане принесли в экодом «Народный» более тонны чистого вторичного сырья.