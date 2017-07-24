РБК объяснило отказ в публикации расследования о «тайной тюрьме» ФСБ

РБК отказалось публиковать полную версию расследования журналиста Ильи Рождественского о «тайной тюрьме» ФСБ из-за того, что «не занимается перепечаткой чьих-то жалоб в полном объёме», написала в Facebook соруководитель РБК Елизавета Голикова. По её словам, «мы работаем с фактурой», РБК «не видит оснований безоговорочно доверять текстам адвокатских допросов».

«Мы и дальше будем настаивать на соблюдении принятых РБК форматов, сбалансированности подачи информации и праве руководителей редакции принимать решения о том, в каком виде и когда должен выходить тот или иной текст», – уточнила Голикова.

Ранее Илья Рождественский писал, что редакторы РБК обвинили его в «попытке оправдать подозреваемых в терроризме».

«Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?» – процитировал он комментарий к своему тексту.

Журналисту предложили ограничиться новостной заметкой объёмом до 6 тысяч знаков. В итоге расследование опубликовал Republic, а Рождественский уволился из РБК.

Напомним, в материале рассказывается о тюрьме, которую используют, предположительно, сотрудники ФСБ для пыток подозреваемых в терроризме. Существование такой тюрьмы подтвердили два собеседника Рождественского. Всего о пытках заявили пятеро, в том числе братья Азимовы, которых подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. По их словам, в тюрьме их пытали электричеством, водой, угрожали изнасилованием и убийством. Итогом пыток стали признания в преступлениях.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости