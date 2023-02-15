Проще доломать, чем отремонтировать и содержать. В Нижнем Тагиле депутаты и чиновники решают судьбу бесхозного корта в одном из дворов в центре города

На очередной думской комиссии по молодёжной политике, физкультуре и спорту был вынесен вопрос о содержании хоккейной коробки во дворе домов на улицах Газетной и Первомайской. Бесхозное сооружение приходит в запущение уже более 10 лет, сообщает телекомпания «Телекон».

«В 2009 и 2011 годах депутат Никита Беркутов пытался восстанавливать этот корт. Отремонтировали ограждение, протянули освещение, но вот поддержанием корта никто не занимался и не занимается», — говорит жительница дома № 66 на улице Первомайской Эмма Устинова.

Как сообщают жители квартала, даже летом пользоваться спортплощадкой не очень удобно — покрытие не подходит для летних спортивных игр. Потому сейчас корт служит только местом для выгула собак.

Жители двора обратились к депутатам с просьбой решить судьбу площадки. Выводы комиссии были однозначными. Для того чтобы администрация могла заняться кортом, его необходимо поставить на баланс города. Только в этом случае будет законная возможность выделять деньги на ремонт и поддержание спортивной площадки.

Второе решение — передать объект на восстановление и содержание жильцам соседних домов. Но они, по утверждению главы Ленинского района Геннадия Мальцева, данную инициативу на общедомовых собраниях категорически не поддержали.

«Моя позиция — большой нужды у нас в этом сооружении нет. Рядом есть нормальные облагороженные площадки, которые активно эксплуатируются», — заявил Геннадий Мальцев.

По итогам комиссии главе района поручили ещё раз пообщаться с жильцами домов и с управляющей компанией, чтобы получить окончательную позицию сторон. О результатах будет известно на заседании думы в марте этого года. Если жильцы и управляющая компания откажутся содержать корт за свой счёт, а администрация не станет принимать сооружение на баланс города, то двор из пяти многоквартирных домов останется без единственного корта.