Прокуратура взыскала с подрядчика 100 тысяч рублей за травмирование ребёнка на горке в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила в судебном порядке взыскала с компании «КапиталСтрой», обслуживающей оборудование в парке «Народный», 100 тысяч рублей морального вреда за травмирование семилетней девочки на детской горке.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, в надзорное ведомство обратилась мать девочки. В ходе проверки было установлено, что в августе 2025 года её рёбенок вместе с отцом пришёл в парк «Народный». При спуске с горки «Труба» девочка ударилась головой о сломанную часть конструкции, получив травму лица в районе переносицы. В этот же день пострадавшую доставили в детскую городскую больницу и провели хирургическую операцию под общей анестезией.

«В соответствии с заключением эксперта, у девочки обнаружена “ушибленная” рана лица (верхнего века правого глаза с переходом через переносицу на верхнее веко левого глаза), которая повлекла за собой временное нарушение функций органов и систем продолжительностью до трёх недель от момента травмы и квалифицирована как повлёкшая лёгкий вред здоровью. Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском о взыскании компенсации причинённого морального вреда с ООО “КапиталСтрой”, на которую возложена обязанность в соответствии с муниципальным контрактом по содержанию игрового и спортивного оборудования в данном парке», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с организации компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Прокуратура после вступления судебного акта в законную силу проконтролирует его фактическое исполнение.