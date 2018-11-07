Прокуратура просит для обвиняемых в смерти задержанного Головко полицейских по 13 лет колонии

Гособвинение запросило для обвиняемых по делу о смерти Станислава Головко оперуполномоченных Егора Ялунина и Дмитрия Панова по 13 лет колонии строгого режима, а для Анатолия Быкова — 12 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. По информации ИА «Все новости», прокуратура приняла к сведению, что у Быкова две государственные награды и несовершеннолетний ребёнок на иждивении. Ведомство также предлагает лишить полицейских права занимать определённые должности в течение трёх лет. По мнению прокуратуры, отягчающим обстоятельством является то, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Адвокат потерпевшей стороны Алексей Бушмаков предложил также дополнить обвинительный материал статьёй УК РФ «Принуждение к даче показаний», санкции которой предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Оперуполномоченные отдела угрозыска ОП № 17 Егор Ялунин, Анатолий Быков и Дмитрий Панов обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В конце сентября прошлого года они доставили в отделение полиции 42-летнего Станислава Головко, которого подозревали в совершении кражи. По версии следствия, чтобы получить от задержанного признательные показания, правоохранители неоднократно применили к нему физическое насилие. После этого мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле были обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом. При этом в ходе следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий СКР удалось установить непричастность Головко к краже и выявить лицо, фактически совершившее хищение.