Прокуратура помогла через суд восстановить права пенсионера из Нижнего Тагила

После достижения пенсионного возраста Алексей Ш. подал заявление в Социальный фонд России (СФР) о назначении пенсии по старости. Фонд отказал в назначении пенсии из-за недостаточного трудового стажа. Не согласившись с этим решением, Алексей обратился с жалобой в прокуратуру.

Прокурор подал иск в суд с требованием включить в страховой стаж для назначения пенсии период работы Алексея с декабря 1985 года по ноябрь 1992 года в должности руководителя тагильского санатория-профилактория. Проблема заключалась в некорректной записи в трудовой книжке, где перевод на другую должность был оформлен протоколом, а не приказом. Протокол фиксирует результаты совещания или собрания, но не является основанием для кадровых решений. Основанием для приёма, перевода и увольнения работника всегда служит приказ работодателя. Это и стало причиной отказа СФР в учёте данного периода работы.

Формальная неточность в документации привела к нарушению пенсионных прав Алексея. В ходе судебного разбирательства, получив подтверждение о выплате заработной платы от работодателя, СФР частично учёл спорный период в страховом стаже. Тагилстроевский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме, включив весь спорный период в страховой стаж Алексея для назначения пенсии. Суд отметил, что ошибочное оформление записи в трудовой книжке не должно нарушать право гражданина на пенсионное обеспечение, если фактический период работы документально подтверждён.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.