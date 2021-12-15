Проект мусоросортировочного комплекса «Облкоммунэнерго» в Нижнем Тагиле с первого раза не прошёл госэкспертизу

Проект по строительству мусоросортировочного завода и полигона по переработке ТКО на Рогожино в Нижнем Тагиле получил отрицательное заключение госэкспертизы. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе «Облкоммунэнерго», во время проведения экспертизы были исправлены все замечания за исключением одного — «несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и нормативных документов».

«На устранение этого замечания специалистам не хватило времени, отведённого в рамках проведения ГГЭ, — рассказали в компании. — В ближайшее время будет проведена повторная главгосэкспертиза, в рамках которой АО “Облкоммунэнерго” снимет вопрос по последнему замечанию. После прохождения главгосэкспертизы и получения разрешения на строительство АО “Облкоммунэнерго” сразу же начнёт основные строительно-монтажные работы. Срок завершения строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле по-прежнему декабрь 2022 года».

В пресс-службе «Облкоммунэнерго» уточнили, что в настоящий момент генеральный подрядчик «Интертехэлектро» выполняет работы на площадке в рамках разрешённых подготовительных мероприятий.

Напомним, мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн отходов в год, а мощность мусоросортировочного комплекса — 185 тысяч тонн в год. При этом подразумевается, что 30% мусора направят на повторное использование. Это стекло, различные виды пластика, бумага и картон. Другую часть отходов будут перевозить на сторонние производства и продавать. Новый комплекс сможет прослужить городу 25 лет. После появления нового полигона ТКО два существующих в городе должны реконструировать.