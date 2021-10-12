​​​​​​​Строительство мусоросортировочного завода и полигона по переработке ТКО на Рогожино в Нижнем Тагиле откладывается ещё на девять месяцев

Строительство нового мусоросортировочного завода и полигона по переработке ТКО в Нижнем Тагиле откладывается на девять месяцев. Начать капитальное строительство в районе Рогожино московская компания «Интертехэлектро» сможет только тогда, когда проект пройдёт госэкспертизу. Только после этого подрядчик сможет приступить непосредственно к строительству. В настоящее время на месте будущего комплекса идут подготовительные работы. Смещение сроков и особенности работы нового мусоросортировочного комплекса обсуждали сегодня на выездном совещании комиссии по городскому хозяйству.

Заказчиком проекта выступило АО «Облкоммунэнерго». По концессионному соглашению планируется, что мусоросортировочный комплекс (МСК) начнёт работу в декабре 2022 года.

«Важно отметить, что год назад были трудности с тем, чтобы начать работу. Сейчас проект уже прошёл экологическую экспертизу. На месте работ уже сделали подъездную дорогу, провели электричество и начали строительство стройгородка», — сказал замначальника управления горхозяйства мэрии Игорь Комаров.

После прохождения госэкспертизы подрядчику будет необходимо получить разрешение от администрации города. Сейчас «Облкоммунэнерго» согласовывает в Центре гигиены и эпидемиологии санитарно-защитную зону, которая исключает присутствие запахов на ближайшей территории.

Строительство планируют вести круглогодично, но на качество постройки, по словам подрядчика, это не повлияет. К основным работам надеются приступить в ноябре. В качестве субподрядчиков выступят несколько местных компаний и одна организация из Тюмени.

Мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, а мощность мусоросортировочного комплекса — 185 тысяч тонн в год. При этом подразумевается, что 30% отходов направят на повторное использование. Это стекло, различные виды пластика, бумага и картон. Другую часть отходов будут перевозить на сторонние производства и продавать. Так, например, стекло собираются утилизировать благодаря стекольному заводу в Тюмени.

Остальные 70% отходов будут подвержены гниению, образуя так называемый техногрунт. К ним относятся в первую очередь пищевые отходы. Но вопрос вторичной переработки остаётся недоработанным, так как не все продукты могут перегнивать.

У председателя думской комиссии по горхозяйству Дениса Корякина возник вопрос к подрядчику о поэтапном начале работы комплекса. Депутат уточнил, нет ли возможности в первую очередь запустить работу полигона, потому что действующий, по его словам, уже исчерпал свои возможности. На что подрядчик ответил, что запускать полигон и мусоросортировочный завод необходимо вместе, чтобы не допустить смешения отходов разных типов.

Новый комплекс сможет прослужить городу 25 лет. В Нижнем Тагиле после появления нового полигона ТКО два существующих должны реконструировать.