Проект по строительству мусорного завода и полигона под Нижним Тагилом прошёл экологическую госэкспертизу

Проект по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона под Нижним Тагилом получил положительное заключение экспертов Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

«В течение нескольких месяцев эксперты комиссии изучали материалы. В итоговом заключении они отметили, что проект соответствуют экологическим требованиям, установленным действующими техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды», — рассказали в «Облкоммунэнерго».

Напомним, месяцем ранее проект изучила Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ). Как следует из выводов специалистов, в технической документации имеются серьёзные, по их мнению, нарушения и недоработки. ОЭЭ считает, что строительство полигона и мусоросортировочного завода на том месте, где оно планируется (район Рогожино), нарушит закон РФ «О недрах» и сделает невозможной реализацию в Нижнем Тагиле нацпроекта «Чистый воздух».

3 года назад, 29 июня 2018 года, тогда ещё врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов подписали многомиллиардное концессионное соглашение по обработке, накоплению и захоронению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле сроком на 29 лет.

Согласно проекту концессии, компания планировала спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, создать 191 площадку накопления ТКО и установить стационарную снегоплавильную установку, работающую на газовом топливе. В Нижнем Тагиле должен был появиться новый полигон ТКО, два существующих полигона компания должна реконструировать. На сегодняшний день ни один из пунктов соглашения не реализован.

В марте 2021 года стало известно, что строить МСК и полигон будет подконтрольная олигарху Алексею Боброву московская компания АО «Интертехэлектро» за 2,8 млрд рублей. Подрядчик должен построить МСК и полигон за 20 месяцев. Планируется, что МСК запустится в декабре 2022 года. Мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, срок эксплуатации — 25 лет.