Независимая общественная экологическая экспертиза нашла серьёзные недоработки в проекте «Облкоммунэнерго» по строительству мусорного завода и полигона под Нижним Тагилом

Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) изучила проект «Облкоммунэнерго» по строительству мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона под Нижним Тагилом. В состав экспертного совета вошли: руководитель региональной общественной экологической организации «Сокол» Татьяна Мамонтова, инженер-эколог Андрей Козлов, геолог Сергей Хребтиков и эксперт по природопользованию и экологической безопасности промпредприятий Михаил Золотухин.

Как следует из выводов специалистов, в технической документации имеются серьёзные, по их мнению, нарушения и недоработки. ОЭЭ считает, что строительство полигона и мусоросортировочного завода на том месте, где оно планируется (район Рогожино), нарушит закон РФ «О недрах» и сделает невозможным реализацию в Нижнем Тагиле нацпроекта «Чистый воздух».

Как пояснила АН «Между строк» лидер ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва, закон наделяет граждан правом изучить проектную документацию намечаемых объектов и сделать свои выводы о том, как заводы и предприятия будут влиять на экологическую среду и здоровье человека.

«Для меня лично главные отрицательные факторы в объектах — это отсутствие сбора свалочных газов на полигонах и отсутствие очистных сооружений на прудах-отстойниках. Это могло бы существенно снизить негативное влияние. Эксперты согласны с нами, что такие объекты нельзя располагать рядом с населёнными пунктами. Мы уже отправили экспертизу в Росприроднадзор на Государственную экологическую экспертизу, а также в “Облкоммунэнерго” и администрацию города», — рассказала активистка.

Напомним, 3 года назад, 29 июня 2018 года, тогда ещё врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов подписали многомиллиардное концессионное соглашение по обработке, накоплению и захоронению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле сроком на 29 лет.

Согласно проекту концессии, компания планировала спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, создать 191 площадку накопления ТКО и установить стационарную снегоплавильную установку, работающую на газовом топливе. В Нижнем Тагиле должен был появиться новый полигон ТКО, два существующих полигона компания должна реконструировать. На сегодняшний день ни один из пунктов соглашения не реализован.

В марте 2021 года стало известно, что строить МСК и полигон будет подконтрольная олигарху Алексею Боброву московская компания АО «Интертехэлектро» за 2,8 млрд рублей. Подрядчик должен построить МСК и полигон за 20 месяцев. Планируется, что МСК запустится в декабре 2022 года. Мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, срок эксплуатации — 25 лет.