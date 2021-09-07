Взамен вырубленного для мусорного полигона леса в экопарке на ГГМ высадят три тысячи кустарников

В экопарке на Муринских прудах Нижнего Тагила во второй половине сентября высадят около трёх тысяч новых кустарников. Об этом стало известно сегодня, 7 сентября, на выездном заседании комиссии по бюджету и экономической политике.
Средства на посадку кустарников выделит «Облкоммунэнерго» в качестве компенсации за лес, вырубленный для строительства будущего мусоросортировочного завода и полигона по переработке ТКО. Ранее предприятие на площади 8,25 га вырубило более пяти тысяч деревьев и сейчас обязуется предоставить городу такое же число саженцев.
«Порядка пяти тысяч саженцев городу предоставит "Облкоммунэнерго" по концессионному соглашению. Три тысячи из них мы посадим в экопарке, а оставшиеся разместим в питомнике. Вместо компенсационной выплаты за вырубленный лес компания предоставит такое же количество саженцев кустарников», — рассказал замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров.
«Бюджетную комиссию и меня в первую очередь интересовала финансовая составляющая, так как бюджет понёс большие затраты при создании парка. Второй момент, который сегодня обсуждался, — это благоустройство парка. На данный момент оно ещё не завершено, здесь ещё предстоят работы, чтобы парк стал лучше», — отметил депутат гордумы Леонид Мартюшёв.
Построенный за 98 млн рублей в октябре 2020 года на месте пустыря экопарк не раз оказывался в центре внимания СМИ и блогеров. Основное возмущение тагильчан вызывали отсутствие озеленения и недостаточное количество скамеек и игровых конструкций.
- С приходом весны экопарк превратился в болото и стал похож на декорации для фильма ужасов.
- 25 апреля в экопарке произошёл несчастный случай. 12-летняя девочка упала с конструкции на детской площадке, предназначенной для скалолазания. СК проводит проверку.
- Весной экопарк пытались облагородить зелёными насаждениями. В мае высадили более 220 деревьев, в числе которых липы и яблони, лиственницы и пихты, ивы, берёзы и рябины.