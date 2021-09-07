Взамен вырубленного для мусорного полигона леса в экопарке на ГГМ высадят три тысячи кустарников

В экопарке на Муринских прудах Нижнего Тагила во второй половине сентября высадят около трёх тысяч новых кустарников. Об этом стало известно сегодня, 7 сентября, на выездном заседании комиссии по бюджету и экономической политике.

Средства на посадку кустарников выделит «Облкоммунэнерго» в качестве компенсации за лес, вырубленный для строительства будущего мусоросортировочного завода и полигона по переработке ТКО. Ранее предприятие на площади 8,25 га вырубило более пяти тысяч деревьев и сейчас обязуется предоставить городу такое же число саженцев.

«Порядка пяти тысяч саженцев городу предоставит "Облкоммунэнерго" по концессионному соглашению. Три тысячи из них мы посадим в экопарке, а оставшиеся разместим в питомнике. Вместо компенсационной выплаты за вырубленный лес компания предоставит такое же количество саженцев кустарников», — рассказал замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров.

«Бюджетную комиссию и меня в первую очередь интересовала финансовая составляющая, так как бюджет понёс большие затраты при создании парка. Второй момент, который сегодня обсуждался, — это благоустройство парка. На данный момент оно ещё не завершено, здесь ещё предстоят работы, чтобы парк стал лучше», — отметил депутат гордумы Леонид Мартюшёв.

Построенный за 98 млн рублей в октябре 2020 года на месте пустыря экопарк не раз оказывался в центре внимания СМИ и блогеров. Основное возмущение тагильчан вызывали отсутствие озеленения и недостаточное количество скамеек и игровых конструкций.