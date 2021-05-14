Выдержит ли это TikTok? Сегодня в многострадальном экопарке свердловский министр ЖКХ и мэр Нижнего Тагила садили деревья, встречали мамонтов и очень мило танцевали

Сегодня, 14 мая, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев присоединились к озеленению экопарка «Муринские пруды», встретили новые топиарные фигуры мамонтов и станцевали для TikTok.

Николай Смирнов приехал в Нижний Тагил, чтобы проверить ход работ по благоустройству экопарка «Муринские пруды». Во время обхода территории вместе с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым к чиновникам подошли подростки с предложением вместе станцевать и записать видео для их TikTok. На что министр и глава города без уговоров согласились.

После танцевального флешмоба чиновники приняли участие в закладке кленовой аллеи. Сажать молодые деревья также помогали волонтёры и выпускники школы № 100. Акция стала завершающим мероприятием весны в программе озеленения новой общественной территории, построенной в 2020 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Всего в 2021 году в экопарке запланировано высадить 220 деревьев разных пород и более 2000 кустарников, досеять траву на газонах. Кроме того, мэрия планирует продолжить наполнение территории декоративными элементами и арт-объектами. Например, сегодня на территории парка установили три топиарные фигуры мамонтов, приобретённые МУП «Тагилдорстрой» за 1,15 млн рублей.

Напомним, построенный за 95 млн рублей в октябре 2020 года на месте пустыря экопарк не раз оказывался в центре внимания СМИ и федеральных блогеров. Основные претензии общественности связаны с отсутствием озеленения и недостаточным количеством скамеек, игровых конструкций, из-за чего парк до сих пор напоминает пустырь. С приходом весны экопарк превратился в болото и стал похож на декорации для фильма ужасов. 25 апреля в экопарке произошёл несчастный случай: 12-летняя девочка упала с конструкции на детской площадке, предназначенной для скалолазания. СК проводит проверку. В первых числах мая региональное общественное объединение Свердловской области «Чистый Урал» искало волонтёров для посадки деревьев в парке.