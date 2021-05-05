Облагородить самый скандальный парк Нижнего Тагила призывают волонтёров

Региональное общественное объединение Свердловской области «Чистый Урал» ищет волонтёров для посадки деревьев в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.

Планируется, что посадка пройдёт утром 5, 6 и 7 мая. В общей сложности в парке намерены высадить более 220 деревьев, в числе которых липы и яблони, лиственницы и пихты, ивы, берёзы и рябины.