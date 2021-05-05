Облагородить самый скандальный парк Нижнего Тагила призывают волонтёров

05.05.2021 12:23
Региональное общественное объединение Свердловской области «Чистый Урал» ищет волонтёров для посадки деревьев в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.
Планируется, что посадка пройдёт утром 5, 6 и 7 мая. В общей сложности в парке намерены высадить более 220 деревьев, в числе которых липы и яблони, лиственницы и пихты, ивы, берёзы и рябины.
- Построенный за 95 млн рублей в октябре 2020 года на месте пустыря экопарк не раз оказывался в центре внимания СМИ и блогеров. Основные претензии у общественности связаны с отсутствием озеленения и недостаточным количеством скамеек, игровых конструкций, из-за чего парк до сих пор напоминает пустырь.
- С приходом весны экопарк превратился в болото и стал похож на декорации для фильма ужасов.
- 25 апреля в экопарке произошёл несчастный случай. 12-летняя девочка упала с конструкции на детской площадке, предназначенной для скалолазания. СК проводит проверку.