В экопарке Нижнего Тагила девочка упала с двухметровой высоты и повредила руку

Сегодня около 17:00 в Нижнем Тагиле в экопарке на Муринских прудах 12-летняя девочка упала с с двухметровой высоты и получила травму руки. Ребёнок упал с конструкции на детской площадке, предназначенной для скалолазания. Девочка стала забираться вверх при помощи каната, но он оборвался, когда она была уже на высоте.

Прохожие, которые в момент происшествия находились рядом, вызвали скорую помощь. Пострадавшую девочку госпитализировали в больницу, где ей наложили гипс.

«Я решила залезть на этот канат. В тот момент, когда я залезала, он оторвался, я рухнула на землю, упала на правый бок. После у меня очень сильно начала болеть рука. Девушка, которая в тот момент находилась рядом, вызвала мне скорую. В больнице на данный момент диагностировали сильный ушиб локтя, наложили гипс и назначили следующий приём на 30 апреля»,— рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил» пострадавшая девочка Алина.

Сейчас следственным управлением СКР по Свердловской области организована доследственная проверка травмирования девочки в экопарке.