Общество

В многострадальном экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся мамонты

12.05.2021 14:42
В многострадальном экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся мамонты

Мэрия Нижнего Тагила согласовала покупку «Тагилдорстроем» топиарных фигур мамонтов за 1,15 млн рублей. Как рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, мамонтов будет три. 

Фигуры установят в парковой зоне «Муринские пруды», сказано в постановлении администрации. Закупка будет производиться у московского предпринимателя Сторожилова И. О.

  • Построенный за 95 млн рублей в октябре 2020 года на месте пустыря экопарк не раз оказывался в центре внимания СМИ и блогеров. Основные претензии общественности связаны с отсутствием озеленения и недостаточным количеством скамеек, игровых конструкций, из-за чего парк до сих пор напоминает пустырь.
  • С приходом весны экопарк превратился в болото и стал похож на декорации для фильма ужасов.
  • 25 апреля в экопарке произошёл несчастный случай. 12-летняя девочка упала с конструкции на детской площадке, предназначенной для скалолазания. СК проводит проверку.
  • В первых числах мая региональное общественное объединение Свердловской области «Чистый Урал» искало волонтёров для посадки деревьев в парке.
Фото: 
topiar-figury.ru
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