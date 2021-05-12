В многострадальном экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся мамонты

12.05.2021 14:42
Мэрия Нижнего Тагила согласовала покупку «Тагилдорстроем» топиарных фигур мамонтов за 1,15 млн рублей. Как рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, мамонтов будет три.
Фигуры установят в парковой зоне «Муринские пруды», сказано в постановлении администрации. Закупка будет производиться у московского предпринимателя Сторожилова И. О.
- Построенный за 95 млн рублей в октябре 2020 года на месте пустыря экопарк не раз оказывался в центре внимания СМИ и блогеров. Основные претензии общественности связаны с отсутствием озеленения и недостаточным количеством скамеек, игровых конструкций, из-за чего парк до сих пор напоминает пустырь.
- С приходом весны экопарк превратился в болото и стал похож на декорации для фильма ужасов.
- 25 апреля в экопарке произошёл несчастный случай. 12-летняя девочка упала с конструкции на детской площадке, предназначенной для скалолазания. СК проводит проверку.
- В первых числах мая региональное общественное объединение Свердловской области «Чистый Урал» искало волонтёров для посадки деревьев в парке.