В многострадальном экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся мамонты

Мэрия Нижнего Тагила согласовала покупку «Тагилдорстроем» топиарных фигур мамонтов за 1,15 млн рублей. Как рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, мамонтов будет три.

Фигуры установят в парковой зоне «Муринские пруды», сказано в постановлении администрации. Закупка будет производиться у московского предпринимателя Сторожилова И. О.