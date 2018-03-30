Причиной пожара в тагильском филиале УрФУ стало замыкание электроплитки

Пожарные дознаватели установили предварительную причину пожара в здании тагильского филиала УрФУ на улице Красногвардейской. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, очагом возгорания стала электрическая двухкомфорочная плитка, которая находилась в лаборатории кафедры металлургических технологий.

«Один из сотрудников поставил кипятить чайник и произошло короткое замыкание электроплиты», — пояснили в ведомстве.

Напомним, сегодня в 8:40 поступило сообщение о пожаре на цокольном этаже в здании № 59 по улице Красногвардейской. К месту пожара прибыло 12 единиц пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава. В ходе разведки установлено, что внутри помещения лаборатории кафедры металлургических технологий открытым пламенем горит мебель, оборудование, учебные пособия. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками учебного учреждения были эвакуированы 130 человек, из которых 58 студенты.