«Была угроза взрыва». Из-за возгорания в тагильском филиале УрФУ эвакуировали около 100 человек

Сегодня утром в здании Нижнетагильского технологического института (филиала УрФУ) на улице Красногвардейской произошёл пожар. Как рассказал АН «Между строк» начальник 9-го отряда противопожарной части Олег Полевщиков, возгорание произошло на цокольном этаже в лаборатории.

«Горело на площади около 20 квадратных метров. Была угроза взрыва кислородных баллонов, поэтому их пришлось выносить. Было эвакуировано порядка 100 человек. По предварительной версии, произошло замыкание электропроводки. Пострадавших нет. Руководство вуза приняло решение на сегодня все занятия отменить», — пояснил спасатель.

Напомним, вчера спасатели МЧС эвакуировали ТРЦ «Александровский пассаж» из-за анонимного звонка на номер 112 о задымлении. Вызов оказался ложным.