При пожаре в Нью-Йорке погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара в многоквартирном доме в нью-йоркском районе Бронкс, со ссылкой на мэра Нью-Йорка Билла де Блазио сообщает Fox News. Он назвал пожар самым смертоносным за последние 25 лет.

Пожар произошёл около 19.00 по местному времени в четверг (3.00 мск пятницы) в пятиэтажном доме. Среди погибших есть маленький ребёнок. Жертвами огня стали люди в возрасте от года до 50 лет. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выразил свои соболезнования близким погибших и пострадавшим.

Глава пожарного департамента Нью-Йорка заявил, что огонь был «историческим по своим масштабам». The Associated Press отмечает, что пожар начался на первом этаже. Спасатели прибыли на место происшествия через три минуты после того, как получили звонок о происшествии. Как заявили в пожарном департаменте города, пока неизвестно, что именно привело к возгоранию.

Очевидец рассказал изданию The New York Post, что видел, как к горящему зданию бежал мужчина. Он кричал, что внутри находятся его маленькие дети, но в дом его не пустили. Местный житель сообщил The Associated Press, что его знакомая выбралась из здания при помощи пожарной лестницы вместе с пятью детьми.

Накануне власти Нью-Йорка предупредили горожан о необычайно холодной температуре (около восьми градусов мороза по Цельсию) и призвали не оставлять обогреватели включёнными в пустых помещениях. В 2007 году в результате крупного пожара в Бронксе погибли девять детей и один взрослый, тогда к возгоранию привёл работающий обогреватель.