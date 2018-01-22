Правительство запретило мессенджерам сообщать о взаимодействии с правоохранителями

Правительство внесло изменения в законодательство, регулирующее взаимодействие организаторов распространения информации (сервисы, порталы и мессенджеры) с правоохранительными органами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым изменениям, представители мессенджеров обязаны скрывать контакты с правоохранителями.

«Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», — указано в постановлении.

Таким образом, при интересе ФСБ к переписке любого человека сотрудники ведомства смогут без проблем получись к ней доступ, а представители мессенджера не смогут об этом никому сообщить.

В документе также есть другие пункты, в частности, об обязанности представителей мессенджеров согласовывать с ФСБ программные средства, а также точки подключения этих средств. Все изменения должны финансироваться за счёт «организатора распространения информации», который имеет право взыскивать средства с пользователей. Также постановление запрещает размещение технических и программных средств за рубежом.