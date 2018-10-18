После трагедии в Керчи в Госдуме обсудят возможное ужесточение порядка выдачи и хранения оружия

Замглавы комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил телеканалу «Россия-24», что в Госдуме обсуждается инициатива об ужесточении правил выдачи и хранения оружия.

«Активно обсуждаются вопросы порядка ужесточения (выдачи) лицензий на получение оружия, хранения и ношения оружия в том числе», — рассказал Выборный.

Парламентарий добавил, что среди других обсуждаемых мер — блокировка интернет-ресурсов.

«Обсуждаются инициативы оперативно блокировать сайты, где склоняются несовершеннолетние, прежде всего, к совершению преступлений», — сказал Выборный.

Он также отметил, что за безопасность в здании российских учебных заведений отвечает охрана.

«Что касается образовательной организации, важно подчеркнуть, что законодатель в своё время установил ответственным за создание безопасных условий обучения прежде всего пост охраны в учебном заведении, где, как правило, два профессиональных сотрудника охранного предприятия, которые прошли обучение, подготовку, переподготовку, сдали соответствующие экзамены, получили удостоверения», — сказал депутат.

Напомним, накануне в Керчи произошла атака на колледж. По информации следователей, её устроил 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков. Он начал стрельбу, а также привёл в действие самодельное взрывное устройство. По последним данным, в учебном заведении погибли 20 человек, в том числе 15 студентов.