Число погибших при атаке на колледж в Керчи выросло до 20 человек

Число погибших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже выросло до 20 человек, со ссылкой на замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева пишет «Интерфакс».

«Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре», — заявил Мельгазиев.

Ранее он рассказал, что опознаны все 16 тел, находящихся в морге.

Напомним, атака на колледж произошла накануне. По информации следователей, её устроил 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков. Он начал стрельбу, а также привёл в действие самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, а более 50 пострадали. Как говорила глава Минздрава Вероника Скворцова, десять человек находятся в реанимации, пятеро из них в коме.

По факту атаки заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».