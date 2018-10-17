Подозреваемый в нападении на колледж в Керчи покончил с собой

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 18-летний подозреваемый в совершении теракта покончил с собой. Также Аксенов заявил, что число погибших выросло до 18 человек.

По данным телеграм-канала112, террористом является ранее обнаруженный мёртвым Владислав Росляков. Молодой человек был зачислен в колледж в 2015 году. В начале сентября он якобы получил разрешение на ружье 12 калибра, а затем приобрел к нему около 150 патронов.

Напомним, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошёл сегодня утром. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже сработала бомба.