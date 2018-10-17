СК переквалифицировал дело о теракте в Керчи

Следственный комитет переквалифицировал дело о нападении на керченский колледж, первоначально возбуждённое по статье «Теракт», на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»), сообщается на сайте СК.

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбуждённое по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — объяснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошёл сегодня утром. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже сработала бомба. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 18-летний подозреваемый в совершении теракта покончил с собой. Также Аксенов заявил, что число погибших выросло до 18 человек.

По данным телеграм-канала 112, террористом является ранее обнаруженный мёртвым Владислав Росляков. Молодой человек был зачислен в колледж в 2015 году. В начале сентября он якобы получил разрешение на ружьё 12-го калибра, а затем приобрёл к нему около 150 патронов.