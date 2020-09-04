«Получилось практически идеально ровное». Восстановленное футбольное поле на стадионе «Спутник» начнёт принимать спортсменов в середине сентября

Все работы по восстановлению многострадального футбольного поля на стадионе «Спутник», которое было разрушено 6 лет назад, завершатся к концу следующей недели. Об этом журналистам сообщил сегодня, 4 сентября, во время посещения объекта мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Сейчас открытия поля и занятий на новом искусственном покрытии ждут 500 воспитанников спортшколы «Спутник». Оно необходимо не только для игр в футбол, но и для занятий по физподготовке.

«Вопрос [восстановления поля] был, как говорится в народе, с бородой, он многолетний, — отметил Владислав Пинаев. — Но в прошлом году губернатором всё-таки было принято решение о выделении средств на приведение поля в нормальное состояние. В течение нескольких дней все работы завершатся и будем готовиться к торжественному открытию площадки. С моей точки зрения, поле получилось практически идеально ровное. Спортсмены могут эксплуатировать его в полном объёме».

Работы по восстановлению поля начались ещё весной и должны были закончиться около двух месяцев назад. Но подрядчику — компании «Строй Регион» — пришлось столкнуться во время ремонта с некоторыми сложностями, в том числе с проблемным функционированием дренажной системы.

«Мы полностью сняли основание и выложили новый дренирующий слой щебня, — сказал директор “Строй Региона” Александр Шилов. — Провели ревизию существующей дренажной системы. По ней были вопросы. Ливнёвки старые, не эксплуатировалось всё это дело с 2014 года. Поэтому пришлось искать ливневую канализацию, прочищать её, восстанавливать колодцы, два дренажных канала. После этого мы постелили новое покрытие китайского производства. Оно в сегменте искусственной травы лучшее на сегодняшний день».

Сумма контракта составила 14,4 млн рублей. На стадионе установят также спортинвентарь и скамьи для запасных игроков. После сдачи объекта в эксплуатацию подрядная организация «Строй Регион» будет выполнять гарантийные обязательства в течение 5 лет.

В ближайшее время на новом футбольном поле не планируют проводить соревнования. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса. Но здесь смогут тренироваться воспитанники спортшколы олимпийского резерва. Из 500 учащихся 290 тагильчан занимаются на бесплатной основе, остальные — на платной. Сейчас все они вынуждены пользоваться теми небольшими площадками, которые находятся за пределами стадиона «Спутник», в том числе и спортивной территорией школы № 8.

Спортшкола «Спутник» осталась без футбольного поля в 2014 году. Тогда арену решили отремонтировать, чтобы площадка стала домашней для ФК «Урал» из Екатеринбурга. С поля сняли травяное покрытие, но к этому моменту клуб решил завершить сезон на стадионе «Геолог» в Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены были тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали проблему на всех уровнях, но поддержки нигде не получили. Отчаявшись, тренеры спортшколы олимпийского резерва «Спутник» накануне президентских выборов подали уведомление о митинге против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха», но после разговора с руководителем аппарата мэрии Нижнего Тагила Андреем Лендой его отменили. Позже экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал футболистам восстановить травяное покрытие на стадионе УВЗ «Спутник» в 2018 году, но этого не произошло. И лишь в июне 2019 года на оргкомитете по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам наконец изыскать необходимые средства на восстановление газона на стадионе «Спутник». После этого городу выделили 14,4 млн рублей.

Отметим, сам объект находится в ведении «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), а МБУ СШОР «Спутник» относится к муниципалитету. Чтобы восстановить футбольное поле, его пришлось временно передать в аренду городу.