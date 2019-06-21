Евгений Куйвашев поручил восстановить покрытие на стадионе «Спутник» в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам изыскать в текущем году необходимые средства на восстановление газона на стадионе «Спутник» в Нижнем Тагиле. Об этом глава региона заявил сегодня, 21 июня, на оргкомитете по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила.

Напомним, летом 2014 года в рамках масштабной реконструкции с основного поля стадиона сняли травяное покрытие. Планировалось, что тагильская арена станет домашним полем для ФК «Урал», но екатеринбургская команда сделала выбор в пользу Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали вопрос на всех уровнях, но поддержки нигде не получили. Отчаявшись, тренеры спортшколы олимпийского резерва «Спутник» накануне президентских выборов подали уведомление о митинге против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха», но после разговора с руководителем аппарата мэрии Нижнего Тагила Андреем Лендой его отменили. Позже глава Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал футболистам восстановить травяное покрытие на стадионе УВЗ «Спутник» в 2018 году.

Отметим, что стадион находится в ведении «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), а МБУ СШОР «Спутник» относится к муниципалитету. В апреле 2018 года в Екатеринбурге под руководством замгубернатора региона Павла Крекова прошло совещание по вопросам финансирования восстановления травяного покрытия на стадионе «Спутник». Как тогда заявил АН «Между строк» директор «Уралвагонзавода» по персоналу Константин Захаров, деньги на эту процедуру в областной казне не были заложены ни на 2018, ни на 2019 год.