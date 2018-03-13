Сергей Носов пообещал вернуть газон на стадион УВЗ в 2018 году

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал восстановить травяное покрытие на стадионе УВЗ «Спутник» в 2018 году. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал тренер МБУ СШОР «Спутник» Виталий Беркман, который накануне присутствовал на встрече мэра с представителями Нижнетагильской федерации футбола.

«Встреча с мэром прошла конструктивно. Сергей Константинович пообещал лично взять под свой контроль эту проблему и помочь нашим мальчишкам. Он собирается выйти на руководство области и УВЗ. Как я понял с его слов, проблему должны решить уже летом этого года», — рассказал Беркман.

Как передаёт пресс-служба муниципалитета, градоначальник планирует встретиться с генеральным директором УВЗ Александром Потаповым в течение марта и обсудить варианты реконструкции футбольного поля при совместном участии завода, региональных и городских властей.

Министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Леонид Рапопорт пояснил «ФедералПресс», что в прошлом году чиновники предлагали «Уралвагонзаводу» несколько вариантов решения проблемы, в том числе государственно-частное партнёрство, но ответа на предложения не последовало.

Напомним, летом 2014 года в рамках масштабной реконструкции с основного поля стадиона сняли травяное покрытие. Планировалось, что тагильская арена станет домашним полем для ФК «Урал», но екатеринбургская команда сделала выбор в пользу манежа. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали данный вопрос на всех уровнях, но поддержки нигде не получили. Отчаявшись, тренеры спортшколы олимпийского резерва подали уведомление о митинге против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха», но после разговора с руководителем аппарата мэрии Нижнего Тагила Андреем Лендой его отменили.