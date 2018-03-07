Власти Нижнего Тагила отговорили детскую спортшколу от митинга перед выборами президента

Запланированный на 11 марта митинг против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха» по вопросу восстановления покрытия на стадионе «Спутник» переносится на неопределённый срок. Об этом АН «Между строк» рассказал один из организаторов мероприятия тренер МБУ СШОР «Спутник» Виталий Беркман. По его словам, накануне ему позвонил руководитель аппарата мэрии Нижнего Тагила Андрей Ленда и попросил отменить ранее согласованный митинг.

«Вчера вечером позвонил Андрей Евгеньевич [Ленда] и сказал, что в понедельник организует встречу с Сергеем Носовым, попросил пока отказаться от проведения митинга. Но мы полностью не отказываемся от нашей идеи, а переносим его дату на неопределённый срок», — говорит тренер.

Напомним, летом 2014 года в рамках масштабной реконструкции с основного поля стадиона сняли травяное покрытие. Планировалось, что тагильская арена станет домашним полем для ФК «Урал», но екатеринбургская команда сделала выбор в пользу манежа. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены тренироваться на запасных мини-полях.