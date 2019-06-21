Губернатор Куйвашев созвал в резиденции уральских чиновников и депутатов для обсуждения 300-летия Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 21 июня, собрал у себя в резиденции чиновников и депутатов разных уровней власти, чтобы проверить, как проходит подготовка Нижнего Тагила к празднованию 300-летия. Город отметит юбилей уже в 2022 году. К этому времени в Тагиле должны появиться несколько новых объектов, в том числе мост через Тагильский пруд и «президентский» легкоатлетический манеж. Планируется также реконструировать театр кукол, благоустроить набережную за ГДДЮТ, сдать несколько детских садов. Уже в этом году должно завершиться возведение школы № 100 на Муринских прудах.

О ходе реализации этих и других проектов Куйвашеву сегодня на оргкомитете доложили мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и спикер гордумы Алексей Пырин. Пинаев попросил губернатора включить в комплексный план развития города к 2022 году реконструкцию школ № 24 и 85, а также музея-завода под открытым небом.

Депутат свердловского Заксобрания, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв отметил, что комбинат всегда поддерживает все начинания по развитию города. Предприятие поможет деньгами и материалами при строительстве моста через Тагильский пруд. Кроме того, ЕВРАЗ регулярно помогает в уборке и ремонте помещений музея-завода. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева рассказала присутствующим о проекте «Старый город». К 2022 году в бывшем здании управления Демидовских заводов планируется создать «Единый многофункциональный музейный центр». Проектом реконструкции заводоуправления, напомним, сейчас занимается казанская компания.

Куйвашев попросил особое внимание уделить улучшению экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Поэтому при подготовке к празднованию 300-летия города необходимо работать, по его словам, в одной связке с руководством местных промышленных предприятий. Куйвашев отметил, что «празднование юбилея Нижнего Тагила должно стать по-настоящему народным проектом».

Ранее оценить подготовку Нижнего Тагила к празднованию своего 300-летия смог десант из уральских журналистов. Экскурсию по главным строительным площадкам для представителей СМИ провёл лично мэр Владислав Пинаев. Вместе с главой города они посетили строящуюся школу № 100 на Муринских прудах, места возведения легкоатлетического манежа и моста через Тагильский пруд, Восточное шоссе, которое ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Владислава Пинаева, все проекты, внесённые в программу по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила, направлены на развитие всех сфер жизни города и будут реализованы в срок — до 2022 года.