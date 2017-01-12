Полпред Холманских соберёт уральских парламентариев в администрации президента

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских встретится 23 января с депутатами Госдумы и сенаторами, представляющими округ. Об этом в своём Facebook пишет свердловский депутат Андрей Альшевских. По словам единоросса, Холманских «планирует высказаться о декабрьском послании президента страны Владимира Путина».

«Это традиционные встречи, которые проходят раз в год. В новом составе мероприятие пройдёт в первый раз. Будут обсуждать приоритетные направления законопроектных работ, связанных с интересами территорий Уральского федерального округа, в том числе вопросы развития законодательной поддержки моногородов», – сообщил Ura.ru заместитель полпреда Борис Кириллов.

Ранее такие встречи проходили в резиденции полпреда в Екатеринбурге, но на этот раз мероприятие состоится в Москве – в администрации президента на Старой площади. Напомним, в конце прошлого года появились слухи о возможной отставке Игоря Холманских. СМИ писали, что одним из вариантов продолжения карьеры выходца с «Уралвагонзавода» может стать Федерация профсоюзов. После назначения Путиным в 2012 году на должность полпреда Холманских стал также основателем и лидером движения «В защиту человека труда».

Агентство новостей «Между строк»