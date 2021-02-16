Поликлиники Нижнего Тагила приглашают на диспансеризацию. Публикуем годы рождения людей, которые могут её пройти в 2021 году 

Поликлиники и больницы Нижнего Тагила вернулись к плановым приёмам пациентов и возобновляют диспансеризацию. Проходить бесплатное обследование ежегодно могут люди от 40 лет и старше, а граждане в возрасте 18–39 лет имеют право проходить диспансеризацию раз в три года.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый состоит из осмотра пациента и сбора необходимых анализов. В зависимости от возраста будут проведены следующие обследования: биохимический анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, ЭКГ, осмотр гинеколога с взятием мазков, онкомаркер для мужчин, маммография для женщин с 39 лет, при необходимости — ректороманоскопия и ФГС. Все обследования, проводимые в ходе диспансеризации, являются бесплатными, отмечают в ЦГБ № 1.

Второй этап диспансеризации предусмотрен для проведения дополнительного обследования и уточнения диагноза. К таким обследованиям могут относиться: осмотр врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии, исследование уровня гликированного гемоглобина в крови и другие.

«Всем известно, что профилактика является лучшим способом защиты, ведь она позволяет снизить риск вероятного развития болезни либо уменьшить тяжесть течения конкретного заболевания. К сожалению, многие пренебрежительно к этому относятся. Поэтому хочется призвать граждан быть ответственными и следить за своим здоровьем, не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к специалистам. Ведь иногда упущенное время лишает человека возможности жить полноценной жизнью. Также хотелось бы отметить, что, согласно трудовому законодательству, работники могут получить освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации. Работнику этот день будет предоставлен с сохранением за ним места работы и будет оплачен в размере среднего заработка», — говорит заведующая отделением профилактики ЦГБ № 1 Алёна Кордюкова.

Медики рекомендуют не пренебрегать диспансеризацией людям с избыточной массой тела, высокими показателями уровня холестерина или сахара в крови, высоким артериальным давлением. Сказывается на здоровье и малоподвижный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки. Всё это может привести к развитию хронических заболеваний.

В 2021 году пройти бесплатно медобследование могут тагильчане, родившиеся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921 годах.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.