Полиция Нижнего Тагила задержала сообщившего о бомбе в школе №90

По итогам проведённой проверки полицией Нижнего Тагила установлен и задержан подозреваемый, который сегодня днём сообщил о заложенном взрывном устройстве в школе №90. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний местный житель.

«Преступление раскрыто по горячим следам. Злоумышленник находился в неадекватном состоянии. И хоть он и дал признательные показания, но не смог внятно объяснить, зачем он это сделал. По итогам начавшейся проверки правоохранительные органы примут соответствующее процессуальное решение. Дабы не подвергать возможной опасности всех, кто находился в учебном заведении, полицейские попросили покинуть здание. Дети были отпущены по домам. Отбой поисково-проверочным мероприятиям был дан в 14:00. Информация, к счастью, не подтвердилась», - заявили в полиции.

Валерий Горелых добавил, что, скорее всего, ведомство будет ходатайствовать о направлении задержанного в лечебное учреждение на предмет проверки его здоровья. его здоровья.