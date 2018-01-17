Полиция Нижнего Тагила разыскивает жертв мошенника-иллюзиониста

Полицией Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба» в отношение 39-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». По данным следствия, мужчина может быть причастен к нескольким преступным эпизодам по обману доверчивых граждан на территории Свердловской области.

Одним из жертв мошенника стал 68-летний житель Пригородного района, который приехал в Нижний Тагил, чтобы обменять валюту. В одном из банков к нему подошёл мужчина и предложил продать ему евро по более выгодному курсу.

«Поразмыслив, мужчина решился на неофициальную сделку и вместе с незнакомцем направился в ближайший квартал, чтобы произвести обмен. Когда пожилой мужчина передал незнакомцу деньги в сумме 600 евро, купюрами по 100, тот при рассмотрении начал их мять, что очень не понравилось владельцу и насторожило его. Забрав всю сумму, мужчина направился обратно в обменный пункт. В отделении банка пенсионера ждало разочарование, ему пояснили, что предъявленные банкноты являются сувенирной продукцией», — поясняют в полиции.

Личность злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам наблюдения. В середине января подозреваемый был опознан и задержан охранником банка. Следователи просят граждан, которые, возможно, стали жертвой махинаций задержанного, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02 либо в отдел полиции по месту жительства.