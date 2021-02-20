Полиция направила предупредительные письма директорам школ Нижнего Тагила, чьи ученики были задержаны на несанкционированных протестных акциях в поддержку Навального

Директора тагильских школ № 24 Лилия Якупова и № 30 Елена Дербенёва получили предупредительные письма от руководства ГУ МВД по Свердловской области о недостаточной работе с учащимися по профилактике деструктивной деятельности. Об этом СМИ сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

По данным полиции, на несанкционированных массовых мероприятиях 23 и 31 января сотрудниками правоохранительных органов были задержаны одиннадцать подростков: восемь в Екатеринбурге и трое в Нижнем Тагиле. На девятерых из них составлены административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ за участие в несанкционированных публичных мероприятиях.

«Руководством ГУ МВД России по Свердловской области с целью повышения уровня культуры безопасности учащихся образовательных организаций и предупреждения вовлечения их в деструктивную деятельность в адрес субъектов профилактики направлены соответствующие письма. Рекомендации уже получили председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Павел Креков, министр образования и молодёжной политики области Юрий Биктуганов, декан факультета среднего профессионального образования УрГАУ Павел Шаравьев, директора школ Нижнего Тагила № 24 и № 30 Лилия Якупова и Елена Дербенёва, а также глава гимназии № 205 Екатеринбурга Татьяна Сажина», — пояснил Валерий Горелых.

Отметим, что всего сотрудниками полиции Нижнего Тагила по итогам 23 и 31 января было составлено 19 административных протоколов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и их организацию.