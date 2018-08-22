Полиция ищет «уральского Казанову», который соблазнял и обворовывал женщин

Полиция Екатеринбурга устанавливает личность мужчины, подозреваемого в хищении денежных средств у нескольких женщин в возрасте от 27 до 50 лет. Мужчина знакомился со своими жертвами под видом специалиста в области проведения ремонтно-строительных работ. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый представлялся женщинам Альбертом Казанцевым, входил к ним в доверие, с некоторыми сожительствовал, а затем обворовывал и скрывался.

«Одна из них взяла в банке кредит на сумму 300 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в собственной квартире. Оказать содействие в этом непростом деле ей пообещал новый знакомый по имени Альберт. В итоге хозяйка жилища осталась и без спутника жизни, и без ремонта, и без денег. Остался только долг перед банком», — рассказал представитель полицейского областного главка.

В полиции предполагают, что аналогичные преступления мужчина мог совершить в других регионах страны, в том числе на территории Пермского края, Челябинска, Кургана, Тюмени.

Всех, кто располагает сведениями о точных данных разыскиваемого, сыщики просят откликнуться и обратиться в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу по телефонам: (343) 356-42-07 или круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.