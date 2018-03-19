Полицейские Нижнего Тагила задержали на избирательном участке вора-рецидивиста

Накануне на одном из избирательных участков в районе Рудника имени III Интернационала полицейские обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на подозреваемого в серии краж. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления аналогичного характера 39-летний уроженец села Покровского, который освободился из мест лишения свободы в октябре прошлого года. Мужчина уже дал признательные показания.

Ранее в одной из групп во «ВКонтакте» появилась запись, в которой девушка пожаловалась, что из её рабочего кабинета был украден кошелёк с деньгами.