Похищение Прозерпины и каллиграфутуризм. Стены Нового Молодёжного украсят граффити уральских художников с зашифрованной миссией театра 

В Нижнем Тагиле стены Нового Молодёжного театра в скором времени украсят граффити уральских художников Антона Дубасова и Валерия Нейда. Сейчас они работают над созданием рисунков в основном здании.

«Использовать в интерьере театра граффити — это наша совместная с дизайнером, создававшим дизайн-проект, Вячеславом Василевским идея. Он после рассказа о том, какие мы, какой наш театр, накидывал разные референсы и предложил использовать каллиграфутуризм и какие-то античные сюжеты. И это оказалось очень близко по духу и по содержанию нашему театру», — говорит директор Нового Молодёжного Наталия Мозжакова.

По замыслу центральное фойе театра встретит гостей зашифрованным текстом — работу в стиле каллиграфутуризма создаёт уроженец Нижнего Тагила Антон Дубасов. Он говорит, что, когда работает с какой-то абстрактной композицией, его цель — видеть буквы и читать лист, слова пропадают, начинаешь видеть определённый образ, который представляется как единая картина.

«Вот этот стиль — каллиграфутуризм — позволяет зашифровать текст. Это зацепило нас, и мы использовали его для того, чтобы зашифровать миссию нашего театра. Прочитать же её будет возможно, только наведя смартфон на QR-код», — делится Наталия Мозжакова.

«Для каждого проекта я создаю новый шрифт. Отрисовывается такое граффити сразу на стену без проектора, работаю кистями», — рассказывает Антон Дубасов.

На стенах уборных появятся изображения Плутона и Прозерпины — героев скульптуры итальянского мастера Джованни Лоренцо Бернини. Их невероятно реалистично запечатлевает челябинский художник Валерий Нейд.

«Изначально в проекте были Зевс и Венера, но мы оставили для художника право на творчество. Мы не диктовали, просто вместе искали какой-то сюжет, и Валерий Нейд предложил “Похищение Прозерпины” Джованни Лоренцо Бернини. Теперь Плутон и Прозерпина у нас в театре», — рассказывает Наталия Мозжакова.

Напомним, что сейчас в здании Нового Молодёжного театра идёт капремонт в рамках национального проекта «Культура». Общая стоимость всех работ составляет 372 млн рублей. Подрядчиком является компания «Стройкомплекс».