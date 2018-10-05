Происшествия

Под Тверью в ДТП с участием маршрутки погибли 13 человек

05.10.2018 11:39
Под Тверью в ДТП с участием маршрутки погибли 13 человек

Маршрутное такси попало в аварию в Тверской области, есть погибшие, со ссылкой на осведомлённый источник пишет «Интерфакс».

«Произошло лобовое столкновение, по уточнённым данным, маршрутного такси и автобуса. Погибли до 13 человек», сказал источник.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает об 11 погибших.

«Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населённого пункта Некрасово в 20 км от Твери», — сказал источник ТАСС.

Фото: 
ТАСС
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