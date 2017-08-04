Под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с пострадавшими (ФОТО)

В субботу днём в селе Николо-Павловское произошло массовое ДТП с участием как минимум четырёх автомобилей. По предварительной информации отдела пропаганды ГИБДД, есть несколько пострадавших. Как рассказали АН «Между строк» в службе спасения Нижнего Тагила, инцидент произошёл около 14:00.

«В Николо-Павловске водитель пропустил на переходе женщину с ребёнком. За это в него паровозом прилетело шесть машин. Везде знаки 40», — рассказала ИА «Все новости» очевидец Татьяна.

По официальным данным, в столкновении участвовало четыре автомобиля. Три автомобиля остановились, чтобы пропустить людей на пешеходном переходе. «ГАЗель» не успела затормозить и врезалась в Nissan. Nissan протаранил Toyota Avensis. А «японка» в свою очередь въехала в Lada Granta. Обстоятельства происшествия будут известны позже.

Агентство новостей «Между строк»