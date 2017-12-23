Под Нижним Тагилом несовершеннолетний водитель сбил трёх пешеходов. Один скончался

Минувшей ночью в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом 17-летний водитель на ВАЗ-2106 сбил трёх пешеходов, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате наезда 45-летняя женщина скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. 35-летнюю женщину и 42-летнего мужчину с сотрясением головного мозга и переломами ног доставили в больницу.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель был трезв, все пешеходы были в тёмной одежде, участок улицы не освещён», — пояснили в Госавтоинспекции.