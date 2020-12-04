Под Нижним Тагилом 43-летняя женщина оформила кредиты на 350 тысяч рублей и перевела на телефоны мошенников

Под Нижним Тагилом 43-летняя женщина оформила кредиты на 350 тысяч рублей и перевела денежные средства на телефоны мошенников. Лжесотрудники банка несколько дней уговаривали жертву провести необходимые операции.

По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», сначала потерпевшей позвонила девушка, представившись сотрудником банка, и сообщила о взломе её лицевого счёта и переводе денежных средств. После этого мошенница соединила женщину якобы со специалистом финансового отдела, который для убедительности назвал свои полные данные и стал объяснять, какие операции необходимо провести, чтобы исключить доступ чужих лиц к карте. Также мужчина пообещал связаться с сотрудником МВД, чтобы там начали расследование. Женщина, сославшись на занятость, прекратила разговор.

Вечером того же дня женщине позвонил мужчина и, представившись сотрудником органов внутренних дел, пообещал подъехать к ней, чтобы принять заявление. Он также настоятельно рекомендовал пойти на контакт и прислушаться к инструкциям сотрудников банка.

«Лжесотрудник банка не заставил долго ждать, он тут же позвонил женщине и сообщил, что нужно в личном кабинете оформить заявку на кредит. Он объяснил, что это нужно для того, чтобы выявить неправомерные действия работников финансовой организации, в дальнейшем кредит аннулируется. Несмотря на сомнения, женщина всё-таки сделала запрос и получила подтверждение. Затем на счёт поступили 200 тысяч рублей. Всё это время некий работник банка продолжал с ней разговаривать, рекомендовав незамедлительно обналичить денежные средства и, воспользовавшись банкоматом в торговом центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина, положить их в специально выделенные для неё ячейки. Время было позднее, и женщина отказалась куда-либо ехать», — рассказали в ведомстве.

На следующий день «представитель банка» всё же отправил жительницу пригорода в Нижний Тагил, где она под его чутким руководством не только перевела несколькими платежами снятые деньги на номера сотовых телефонов, но и ещё взяла кредит уже непосредственно в банке на сумму 150 тысяч и таким же образом перевела злоумышленнику. Мужчина отметил, что все деньги благополучно поступили в ячейки. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, только когда ей снова позвонил «помощник» из банка, сообщив, что ей выплатят более миллиона рублей, когда она заплатит 10% от указанной суммы.

В полиции Нижнего Тагила напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно незамедлительно прекратить разговор, если вам сообщают о каких-то несанкционированных операциях по карте, попытках оформления на ваше имя кредитов и другую информацию, касающуюся вашего счёта. Всю информацию по вашей карте лучше проверить, обратившись в офис банка или набрав телефон горячей линии, указанный на карте. Ни в коем случае не называйте по телефону и не передавайте неизвестным свои персональные данные. При поступлении подобных звонков с незнакомых номеров незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.