Под Екатеринбургом нашли незаконную свалку опасных отходов на 1 млн квадратных метров

Следственный отдел Берёзовского возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки сотрудники СК установили, что с ноября 2015 года на земельном участке площадью более 1 млн кв. м в черте Берёзовского неустановленные лица размещали и хранили отходы IV класса опасности. В ведомстве отметили, что отходы складировались незаконно и создавали угрозу для почвы. Кроме этого, в случае возгорания они могли создать угрозу для жизни и здоровья населения.

Лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Санкции за нарушение правил обращения с опасными отходами предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.